Entrevista exclusiva con Richard Páez sobre la Vinotinto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela sigue en el foco de la opinión pública, tras quedarse sin opciones de clasificar al Mundial 2026. Y los protagonistas, que han hecho historia con el combinado nacional, han salido a dejar varias declaraciones. Uno de ellos Richard Páez, a quien Meridiano entrevistó en exclusiva para su multiplataforma.

El estratega, que actualmente vive en los Estados Unidos, dejó una serie de titulares importantes, desde su visión sobre quién debería tomar a la selección como su análisis de los responsables de la debacle (la entrevista completa en Youtube y el resto de redes sociales).

Las palabras de Richard Páez sobre la Vinotinto