Richard Páez se pone “a la orden” a la Vinotinto (+video)

Después de quedare sin opciones de avanzar al repechaje de la Copa del Mundo 2026, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la destitución de Fernando "Bocha" Batista como director técnico de la Vinotinto.

A solo horas de ese despido, Richard Páez se pone a disposición como candidato a dirigir a la selección nacional. El antiguo seleccionador del combinado patrio expresó que sus intenciones de un posible regreso como mandamás de equipo absoluto de Venezuela.

Páez declaró en la mañana de este jueves 11 de septiembre que "está a la orden" si se vuelve a dar la oportunidad de tomar las riendas de la Vinotinto. Luego de la destitución del entrenador argentino, el entrenador ha sido uno de los nombres que ha sonado como próximo director técnico de los venezolanos, que deberán esperar otros cinco años para aspirar a su primer Mundial.

Richard Páez con intenciones de dirigir a la Vinotinto

El antiguo dirigente de Venezuela reiteró su disposición para volver a dirigir a la selección nacional, afirmando que “siempre ha estado a la orden” para asumir nuevamente ese reto. Páez, quien marcó una etapa importante en la historia del fútbol venezolano, enfatizó su compromiso con el desarrollo del deporte en el país y su deseo de contribuir al crecimiento del equipo nacional desde su experiencia y liderazgo.

Yo siempre ha estado en las listas cuando se habla de la selección nacional porque ya yo mostré el camino. Yo siempre he estado a la orden, siempre he estado vigente, actualizado. Que revisen ese estilo, esa manera y lo que vivió Venezuela del 2001 al 2007", declaró Páez a la periodista Shirley Varnagy.

El exentrenador del combinado venezolano también recordó los logros obtenidos durante su etapa al mando de la Vinotinto, destacando el cambio de mentalidad que logró instaurar en una generación de jugadores.