¿Fernando Batista debió ser destituido antes de la Vinotinto? (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio esperado por la mayoría de los seguidores de la selección Vinotinto se dio a conocer este miércoles, 10 de septiembre, un día después de la vergonzosa despedida de la escuadra criolla de las Eliminatorias mundialistas y es importante preguntarse si ¿Fernando Batista debió ser despedido antes del combinado tricolor?.

Luego de caer 3-6 ante Colombia en el estadio Monumental de Maturín y quedarse sin opciones de avanzar al repechaje, la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado anunciando la destitución del estratega argentino y su staff.

¿Cómo le fue a la Vinotinto con el "Bocha"?

"Bocha" Batista terminó su etapa en la Selección Nacional de Venezuela con 29 partidos dirigidos, ganando 10 encuentros, empatando nueve y perdiendo otra decena de compromisos, para un porcentaje de victorias del 34.4%.

¿Fernando Batista debió abandonar antes su cargo como entrenador de la Vinotinto?

Si bien, el proceso de Batista inició en duelos amistosos, es necesario tomar en cuenta lo que viene haciendo en juegos oficiales, empezando de gran manera las Eliminatorias.

Ese buen camino, en cuanto a resultados se refiere, se mantuvo hasta la Copa América, donde terminaron invictos en cuatro desafíos. No obstante, la eliminación en cuartos del torneo regional marcó un antes y un después en este ciclo.

Después de ese torneo, en ningún encuentro la Vinotinto se vio contundente, sin llegar a ser ni sólida y donde lograba empatar o ganar, el mayor protagonista era Rafael Romo.

La derrota contra Chile:

Si bien el contexto siempre fue complicado, para la la oncena criolla, hubo factores que se fueron acumulando, como la poca preparación en un duelo tan importante como el de Bolivia en la altura. Aunado a un empate en casa ante una Uruguay con muchas bajas y que estuvo lejos de su máximo nivel en Maturín.

Luego se rescató un buen empate ante Argentina, pero se perdió ante Paraguay después de empezar arriba en el marcador. Con Brasil, lejos también de su mejor nivel, se consiguió otro empates en casa.

Pero el resultado que pudo ser detonante, para una previa destitución del "Bocha" Batista en pro de enderezar el rumbo de la selección nacional, fue aquella dolorosa derrota 2-4 ante Chile en Santiago, en un duelo que igualmente se estaba ganando y se jugó ante una de las peores representaciones de ese país en el presente siglo, algo injustificable y que pudo provocar, al menos un intento de buscar un nuevo cabecilla de grupo.

Después de allí, simplemente la Vinotinto vino en picada y aunque consiguieron victorias necesarias, la desincronización en el campo se hizo cada vez más evidente, hasta llegar a este penoso final del ciclo Batista.