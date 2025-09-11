¿Cuál fue el registro de Fernando "Bocha" Batista con La Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto tuvo una noche trágica este 9 de septiembre cuando pasó de la ilusión a la tristeza tras perder por goleada, con marcador de 6-3, ante Colombia en el Monumental de Maturín, significando para los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista la eliminación del Mundial 2026 y el posterior despido del estratega argentino, que se materializó menos de 24 horas después de la derrota.

El conjunto venezolano terminó así una etapa que había comenzado con muchas esperanzas, ya que los resultados acompañaron, con unas victorias iniciales en casa ante Paraguay y Chile, además de empates a domicilio en Perú y Brasil.

La etapa de Fernando "Bocha" Batista fue de menos a más en La Vinotinto

Tras eso llegó un desempeño espectacular en la Copa América, con un andar perfecto en la fase de grupos, venciendo a México, Ecuador y Jamaica. No obstante, ese sueño de seguir avanzando se cortó en los Cuartos de Final, cayendo por penales ante Canadá.

Pero, después de la Copa América llegaron las dudas y faltaron los resultados. La Vinotinto ya no ganaba de local y empató contra un Uruguay diezmado, aunque le pudo sacar puntos a Argentina y Brasil en Maturín.

Aunque dichas presentaciones resultaron positivas, el rendimiento fuera del territorio nacional dejaba mucho que desear, lo que ponía en duda la continuidad de Fernando Batista, quien no pudo sumar en Chile y Paraguay, pese a estar ganando en ambos partidos.

Las victorias como local ante Bolivia y Perú devolvieron la ilusión, pero se seguía sin sumar fuera del país y eso fue clave, ya que llegó la primera derrota en condición de local y de la peor manera.

Menos puntos que César Farías y los mismos que Richard Páez

La Vinotinto se despidió de las Eliminatorias con 18 unidades, las mismas que hizo Richard Páez en el camino al Mundial 2006 y menos que los 22 y 20 cosechados por César Farías en 2010y 2014, respectivamente.

"Bocha" Batista terminó su etapa en la Selección Nacional de Venezuela con 29 partidos dirigidos, ganando 10 encuentros, empatando nueve y perdiendo otra decena de compromisos, para un porcentaje de victorias del 34.4%.