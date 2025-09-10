Técnico de Colombia dejó reflexión sobre el presente del fútbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El combinado colombiano consiguió la victoria 6-3 frente a La Vinotinto, en condición de visitante, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Luego de finalizar el encuentro, el director técnico de Colombia Nestor Lorenzo, en rueda de prensa analizó la victoria y destacó el esfuerzo que hizo el rival durante el partido, señalando que “hubiera querido que les fuera mejor porque son gente amiga”.

Análisis de Lorenzo

“Venezuela de salida buscando el partido, felicito el planteo y al cuerpo técnico, nos han costado mucho los dos partidos, los dos fueron peleados y parejos por momentos y hubiera querido que les fuera mejor porque son gente amiga, tenemos el mismo origen y los quiero mucho”. Puntualizó Lorenzo.

Eliminación de Venezuela

Asimismo, el entrenador colombiano profundizó en el esquema de fútbol venezolano luego de que La Vinotinto nuevamente quedará sin aspiración para asistir a la cita mundialista.

“Conozco algunas cosas nada más, la capacidad y seriedad del Bocha, de Cufré, son grandes profesionales e hicieron lo mejor de acuerdo con lo que tenían, a lo que genera el fútbol venezolano”. Expresó.

“En países en donde no hay estructura a la par de los grandes del mundo es difícil competir. Tenés que esperar una generación dorada para formar un once que sea competitivo y por muchos momentos lo ha hecho con algunos que ya están grandes, a los chicos les falta y eso que viene desde los cinco o seis años en otros países es muy difícil de equiparar”.

“Los campeones ganan en la Sub 17, Sub 17 y Sub 20, eso es lo que hacen los que están en la vanguardia del fútbol. Veo carácter, personalidad e intención de hacer las cosas bien y auguro lo mejor para lo que viene” finalizó con respecto al fútbol y panorama venezolano.