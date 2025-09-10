Eliminación de la Vinotinto genera disturbios en esta parte de Colombia (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La dura derrota de la selección de Venezuela 3-6 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 que se realizará en Canadá. México y Estados Unidos, generó que aficionados de la Vinotinto se enfrentarán a los seguidores del once cafetero luego del partido.

Los ciudadanos publicaron en las redes sociales la noche de este 9 de septiembre videos de los disturbios en el centro de Bogotá entre los venezolanos y colombianos por el resultado del juego. El hecho ocurrió en los alrededores de la Universidad de Los Andes donde había un local con pantallas para ver el último juego de las Eliminatorias de la Conmebol.

Venezuela disputaba con Bolivia el boleto al torneo de repechaje de la Copa del Mundo. La Vinotinto necesitaba ganar su duelo frente a Colombia para no depender del resultado del once del "Altiplano", que venció a Brasil increíblemente 1-0 en El Alto y logró los puntos necesarios para lograr ese medio cupo al Mundial.

