James Rodríguez le deja este mensaje a la Vinotinto luego de la goleada (+video)

La selección de Colombia le marcó seis goles a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín 

Por Neyken Vegas
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 11:24 pm
FOTO: CORTESÍA
El que podía ser un día histórico en el balompié venezolano, terminó siendo una pesadilla y la Vinotinto fue goleada por Colombia, quedando sin ningún opciones de clasificar al Mundial de 2026 y el capitán "Cafetero", James Rodríguez, le dejó un mensaje a los criollos.

Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista sufrieron una de las peores derrotas de por vida en casa, tras caer 6-3 ante los "Cafeteros" y uno de los principales protagonistas, fue justamente el '10' ex jugador del Real Madrid.

James Rodríguez le deja este mensaje a la Vinotinto:

Luego del encuentro, James salió a emitir declaraciones junto al técnico Néstor Lorenzo en la rueda de prensa y le envió fuerzas a toda la población venezolano por este difícil momento.

"Fuerza, nosotros también hemos pasado por eso. Nos quedamos con todo lo bueno, este grupo siempre tiene hambre, estos nueve meses que faltan podemos soñar con cosas más grandes", destacó Rodríguez en apoyo a Venezuela y a su vez, resaltando las cosas buenas que viene haciendo Colombia, el capitán igualmente recordó la eliminación que tuvieron ellos en el Mundial anterior.

Este duelo, significó el último de Eliminatorias, para James, quien igualmente jugará su último evento internacional de selecciones en el venidero año.

La vinotinto Venezuela
Martes 09 de Septiembre de 2025
