Joven Vinotinto sale de la Liga FUTVE rumbo al extranjero

El fútbol venezolano continúa exportando talento al extranjero. La más reciente joya en cruzar fronteras es Santos Torrealba, un prometedor extremo de 18 años, quien acaba de sellar su incorporación al Vasco da Gama de Brasil.

El joven internacional con la Vinotinto Sub-20 llega al gigante carioca en calidad de cedido por un año, procedente del Zamora FC de la Liga FUTVE.

Esta llegada al fútbol brasileño es un paso significativo en la carrera de Santos Torrealba, que ya se ha integrado a los entrenamientos bajo las órdenes de Matheus Curopos, director técnico del equipo Sub-20 del Vasco. El delantero buscará adaptarse al competitivo fútbol brasileño y sumar minutos para consolidarse en el equipo.

Amplia experiencia en la Vinotinto

A pesar de su corta edad, ya ha demostrado su valía en el ámbito nacional e internacional. En la reciente temporada con el Zamora, disputó 18 partidos en diversas competiciones (Apertura, Clausura y Copa Venezuela), anotando un gol.

Por otro lado, su recorrido con las selecciones juveniles de Venezuela también es notable: participó en el Torneo Canteras de América en Argentina con la Vinotinto Sub-17 y en el Torneo Cotif con la Sub-20.

El fichaje de Santos Torrealba por el Vasco da Gama resalta el potencial de la nueva generación de futbolistas venezolanos. Su incorporación a una institución de la talla del Vasco le brindará una plataforma para su desarrollo y también subraya la atención que los clubes brasileños están prestando al talento emergente de la Vinotinto.

Nombres como Nicola Profeta, Iván Molina o Esli García, son solo algunos jóvenes prospectos criollos que también militan en el fútbol brasileño y buscan una oportunidad en el máximo nivel.