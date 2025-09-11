¡Rompió el silencio! Fernando Batista se pronunció tras su despido de La Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Fernando "Bocha" Batista terminó su ciclo como entrenador de La Vinotinto este 10 de septiembre, menos de 24 horas después de consumarse la dolorosa derrota por 6-3 que sufrió el conjunto venezolano ante Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.

De esta manera, el estratega argentino no pudo cumplir con la meta planteada a principios de las Eliminatorias Sudamericanas que consistían en clasificar al menos a repechaje, lo cual no se logró quedando en la octava posición general con 18 puntos.

El entrenador argentino no cumplió el objetivo

Minutos más tarde de que se hiciera oficial la salida del entrenador, este ofreció un extenso comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde se dirigió a los fanáticos venezolanos.

"Quiero comunicarles que a partir de hoy finaliza mi vínculo con la Federación Venezolana de Fútbol donde, de común acuerdo, hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto. El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino", dijo Fernando "Bocha" Batista.

Fernando Batista se despidió de los fanáticos de La Vinotinto

Además, Batista agradeció la confianza depositada por la FVF, además de destacar la labor hecha por sus jugadores y también por el público venezolano que los apoyó durante los nueve juegos de local y también cuando les tocó jugar de visitante.

"Quiero agradecer a la Federación por el apoyo constante y especialmente a su presidente, Jorge Giménez, que en todo momento nos brindó su acompañamiento y puso a disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado. Valoro especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento. Al pueblo venezolano le agradezco el aliento y apoyo en cada partido. Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor. Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro. Gracias, de corazón", concluyó.