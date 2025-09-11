Renny Vega lamenta el fracaso Vinotinto y pide oportunidades a los DT venezolanos (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El ex guardameta de la selección nacional, Renny Vega, compartió su perspectiva sobre la difícil situación que atraviesa la Vinotinto, tras no conseguir el repechaje rumbo al Mundial de 2026.

Durante la rueda de prensa que marcó el cierre del Campamento Performance 318, habló sobre las razones del fracaso y sugirió quién podría ser el próximo director técnico del equipo.

Un momento de tristeza y reflexión

"Es un momento difícil para la selección, para el fútbol venezolano", expresó Renny Vega, mostrando su tristeza por el resultado de la eliminatoria.

"Decir algo ahorita es muy fácil, todos sabemos las cosas que sucedieron, ya se tomó una decisión por parte de la Federación, ahora toca prepararnos bien, porque ya hemos tenido muchos golpes. Queda pensar en lo que se va a hacer".

El ex portero enfatizó el sentimiento de decepción que embarga tanto a los jugadores como a la afición y a los exfutbolistas que formaron parte del proceso.

"Sabemos que son días, que más que todo los jugadores, están muy tristes, el pueblo, los que pasamos por ahí (ex jugadores). Pero bueno, la vida continúa y hay que tomar la mejor decisión para el bien del fútbol nacional y de la selección", añadió.

El punto de quiebre y el futuro del banquillo

Al ser consultado sobre el punto de quiebre en la eliminatoria, Renny Vega fue directo: "Por ahí el partido de Chile allá en Santiago, perdimos el partido más importante".

Sin embargo, prefiere no quedarse en el pasado y anima a mirar hacia adelante. "Ya no hay vuelta atrás, toca mirar al frente y esperar el futuro que nos depara en nuestra selección", dijo.

Sobre el futuro de la dirección técnica, Renny Vega hizo un llamado a la Federación para que confíe en el talento local. "Ojalá sea un venezolano, que le den la oportunidad a los venezolanos... Me encantaría que fuera Oswaldo (Vizcarrondo)", afirmó.

No obstante, reconoció que existen otros entrenadores nacionales con las credenciales y el deseo de asumir el cargo. "También hay muchos otros entrenadores que también tienen opciones y las mismas ganas de dirigir a la selección. Hay que estar preparados para dar ese paso", concluyó.