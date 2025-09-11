Juan Arango pide que esta leyenda sea el técnico de la Vinotinto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto no pudo sellar el gran objetivo de clasificar al Mundial 2026 y ese fracaso en el recorrido generó la destitución del argentino Fernando 'Bocha' Batista como técnico de la selección. Horas después del descalabro, una leyenda de la Vinotinto, Juan Arango, ante el micrófono de Meridiano dejó claro claro a quien le confiaría el puesto.

Su elegido no fue un jugador más en el equipo nacional. De hecho, es considerado también un histórico de la mejor generación que pudo disfrutar el combinado nacional.

Se trata de Oswaldo Vizcarrondo, hoy a cargo de las selecciones nacionales sub-17 y sub-20, quien estaría como uno de los favoritos en la afición para asumir el reto del banquillo venezolano.

Las palabras de Juan Arango sobre la Vinotinto y su opción de Vizcarrondo

El exjugador se apalancó en el trabajo que ha mostrado Vizcarrondo a cargo de las selecciones nacionales para asumir este llamado.

"Oswaldo ha hecho un gran trabajo. Metió a la sub-17 en un mundial, mostrando un buen fútbol, mostrando un orden de juego increíble y lo puede hacer en la mayor. Creo que si lo escogen a él sería grandioso", dijo Arango.

"También está Farías, creo que también puede estar Dudamel otra vez, por ahí vi...pero si es Vizcarrondo, jugó conmigo y sé de las capacidades de él y lo ha demostrado en la sub-17. Si está con la mayor lo va a seguir demostrando", comentó.

Juan Arango fue compañero en la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo por más de 10 años y formaron parte de la mejor generación de futbolistas venezolanos que existen.