La Vinotinto tendría primer candidato para asumir tras el despido de Bocha Batista (+Video)

La Vinotinto ha sido tema de conversación en las últimas 48 horas, por lo menos, tras quedar sin opciones de meterse en la próxima Copa del Mundo, luego de perder con Colombia 3-6, y luego por la destitución de Fernando 'Bocha' Batista como seleccionador del combinado.

La propia FVF (Federación Venezolana de Fútbol) dio a conocer el despido del estratega argentino, a través de un comunicado compartido en todas las plataformas audiovisuales de la selección.

A su vez, sobre esa misma FVF han sonado algunas informaciones recientes, que dan cuenta a que ya se tendría el primer candidato para asumir el liderazgo de ese banquillo. Se trata del también argentino, Luis Zubeldía.

Esta información se dio a conocer en las pantallas de DSports en el programa 'Puede Pasar', el encargado de afirmarlo fue el periodista Fernando Czyz.

Los detalles de este presunto interés en la Vinotinto

En los detalles compartidos por el periodista se apuntó que la decisión estaría dividida ahora mismo, con el presidente del ente federativo con una postura y parte de su equipo con otras ideas.

"Ya hubo cónclave y pensando en el partido del 10 de octubre piensan en Zubeldía", dijo de entrada Czyz y agregó: "Lo que pasa es que el presidente va por un lado, parte del comité ejecutivo de la federación venezolana va por otro".

"Ya suena como alternativa otra apuesta argentina, hay que tratar de convencerlo al bueno de Zubeldía a ver si quiere viajar y hacerse cargo. Por lo pronto, en menos de un mes, Venezuela tiene su primer compromiso y es contra Argentina en Miami", comentó Fernando.