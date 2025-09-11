¿Quién será el nuevo capitán de La Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

El ciclo de Fernando "Bocha" Batista en la selección de Venezuela llegó a su final, y con esta decisión, todo apunta a que vendrá una importante y necesaria reestructuración dentro del combinado nacional. Y es que en efecto, no solo habrá un cambio de cuerpo técnico, sino que varios jugadores de suma importancia muy seguramente le pondrán punto final a su estadía en la selección.

Entre los jugadores que muy seguramente darán un paso al costado, se encuentran los dos capitanes, Tomás Rincón y Salomón Rondón, quienes tienen 37 y 35 años respectivamente, lo que dificulta que puedan estar presentes en el ciclo rumbo al Mundial de 2030.

Si se confirma la salida de este par de referentes de La Vinotinto, el próximo cuerpo técnico tendrá una encomienda bastante importante para el futuro: definir al próximo capitán de Venezuela para el próximo proceso que se avecina.

Venezuela busca capitán

Lo primero es entender que no solo Rincón y Rondón están en la puerta de salida de la selección. Otros jugadores, como Rafael Romo (35 años), Wilker Ángel (32), Alexander González (32) o Josef Martínez (32), podrían también empezar a perder muchísimo terreno, o incluso a salir de las convocatorias de Venezuela, lo que reduce el universo de posibles capitanes.

Una de las opciones más lógicas parece ser la de Yangel Herrera, quien a sus 27 años debe dar el salto y convertirse en pilar de la selección. Además, tiene experiencia como líder, ya que fue el capitán de la histórica selección sub 20 que llegó a la final del Mundial de la categoría en 2017.

Otros dos jugadores con perfiles de capitán, y que están en un rango de edad similar al de Herrera, son Nahuel Ferraresi y Wuilker Faríñez. Ferraresi fue importante en el proceso rumbo a 2026, mientras que Faríñez perdió terreno por sus lesiones, pero ante la edad de Romo, y el buen presente de Wuilker en Colombia, parece cuestión de tiempo para que el antiguo meta del Caracas retome el puesto.

Sin duda, será un debate bien interesante, y en el que seguramente los propios jugadores tendrán voz y voto, sin embargo, se puede decir con propiedad que el candidato que parte con más fuerza es Yangel Herrera.