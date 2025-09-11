Fútbol español

¿Qué pasará con el jugador del Real Madrid? Caso Asencio abre un nuevo capítulo

Según la Cadena Cope, a través de un escrito una de los dos víctimas perdonó y aceptó las disculpas de Asencio 

Por Oriana Garcia
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 11:01 am
Foto cortesía
Una nueva fase parece abrirse en el caso Asencio. Según ha informado la Cadena Cope y confirmo Diario AS, una de las dos víctimas (la chica mayor de edad) que acusó al jugador del Real Madrid Raúl Asencio, decidió retirar su señalamiento. 

Según la Cadena Cope, a través de un escrito la  víctima perdona y acepta las disculpas de Asencio “Acepto la disculpa de manera libre y voluntaria, y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente“. Este texto significa mucho para el central merengue, ya que lo estaría librando en gran parte de su proceso legal, sin embargo aún carga con las acusaciones de la otra víctima. 

Las disculpas públicas de Asencio 

Asencio, anteriormente había publicado un escrito, donde reconoce su error y se disculpa ante las dos víctimas “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme expresa e incondicionalmente”.

