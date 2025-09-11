Rafael Romo despeja las dudas y anuncia su decisión sobre la Vinotinto: ¿Se queda o renuncia?

Suscríbete a nuestros canales

La estrepitosa derrota de la Vinotinto contra Colombia (3-6), en la última jornada de las eliminatorias mundialistas, selló el fracaso del combinado criollo sobre el objetivo de meterse en la Copa del Mundo 2026. El resultado dejó debastado a todo el grupo, especialmente a una de las figuras: Rafael Romo.

El guardameta fue uno de los mejores jugadores del equipo en todo el proceso premundialista y quien contribuyó con extraordinarias actuaciones a que el sueño estuviese vivo hasta esa última fecha.

El portero se mostró muy consternado después del partido y en zona mixta se le preguntó si este partido ponía fin a su carrera en el equipo nacional. En ese momento, no se apresutó a anunciar ese paso y declaró a los medios que necesitaba analizar con cabeza fría.

Justamente, hace algunos instantes el guardameta compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que dejó entrever que su decisión está apegada a continuar siendo el portero de la Vinotinto para lo que viene.

Las palabras de Rafael Romo sobre la Vinotinto

El futbolista inició su mensaje justificando sus declaraciones en zona mixta y apuntando a que necesitaba ese tiempo para reflexionar mejor el siguiente recorrido en su carrera.

"Deje pasar unas horas para intentar pensar con claridad y eso me ha hecho entender que este dolor va a quedar para siempre, estar tan cerca y que se vaya de la manera en que sucedió es algo que nunca podré asimilar", escribió.

"Muchas cosas podemos cuestionarnos pero el pasado no se puede cambiar. Toca seguir adelante, intentar sanar esta herida y volver a intentarlo", insistió, al tiempo que señaló: "El objetivo es claro, no cambia, solo se aleja en el tiempo. Al mundial del 2030 se comienza a clasificar ahora, y cada paso que recorramos como seleccion debe ser en ese camino".

¿Se queda en la selección?

Acto seguido dio entrada al párrafo en el que dedica unas palabras especiales a los venezolanos y en las que se ofrece a continuar defendiendo la valla criolla.

"A todos los venezolanos solo me queda agradecerles por el apoyo y acompañamiento en estas eliminatorias, gracias por tanto y perdón por tan poco. Yo no me rindo y estoy aquí dispuesto a aportar desde donde me corresponda en este camino, siempre sumando para que consigamos el objetivo. Los quiero y confío en que esto va a suceder. El mundial 2030 nos espera, hay que seguir intentándolo. Siempre Vinotinto", expresó.

Rafael Romo fue considerado por gran parte de la opinión pública como uno de los mejores jugadores de la Vinotinto en toda la eliminatoria, siendo clave en muchos resultados.