Rafael Romo: "Me voy triste, desilusionado. Es la derrota más dura de mi carrera" (Declaraciones)

Rafael Romo fue de los jugadores más importantes de Venezuela en las Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, las cosas para La Vinotinto estuvieron cuesta arriba en el último partido ante Colombia para La Vinotinto.

El guardameta de 35 años fue de los pocos jugadores de La Vinotinto que habló en zona mixta y se mostró bastante afectado, tomando en cuenta que posiblemente sea su último proceso eliminatorio rumbo a Mundial.

"Hicimos un primer tiempo bueno, pero después del 3-2 el equipo se vino abajo, dejamos muchos espacios. Estamos muy triste por como termina esta Eliminatoria. Me voy triste, creo que ha sido la derrota más dura de mi carrera", aseguró Romo en su atención a los medios.

Además, el portero venezolano agregó que ese resultado no era el que todo Venezuela esperaba y asegura que hay que seguir trabajando, y mejorando para continuar con ese sueño de jugar por primera vez una Copa del Mundo.

"Esto sigue, la camiseta seguirá ahi. Es díficil con esta tristeza de hoy tomar decisiones. Para mi es un orgullo vestir siempre esta camiseta, pero con el tiempo veremos que va a suceder", añadió el guardameta sobre su continuidad en La Vinotinto.

Rafael Romo dejó en -3 sus registro de goles en contra en las Eliminatorias Conmebol y sin duda, pese a que Venezuela se quedó sin opciones del Repechaje, este jugador fue de los mejores en el equipo dirigido por Fernando "Bocha" Batitsta.