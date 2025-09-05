Rafael Romo se muestra autocrítico tras la derrota de Venezuela ante Argentina (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela cayó derrotada en la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026, al ser superada de manera clara por la selección de Argentina, en un duelo que sin duda alguna fue dominado de principio a fin por una "albiceleste" que estuvo dedicada 100% a hacer especial el último partido oficial de Messi como local con su selección.

El combinado criollo salió con un planteamiento sumamente defensivo, que dio resultados aceptables hasta el minuto 39, cuando un error grave desembocó en el primer gol de los locales. Desde entonces, La Vinotinto tuvo que salir un poco más a buscar el gol, lo que generó que Argentina consiguiera los espacios necesarios para desplegar su mejor versión.

Sin embargo, una de las pocas noticias positivas de la selección venezolana en este partido fue la actuación del guardameta Rafael Romo, quien evitó que el marcador fuera mucho más abultado. Eso sí, el portero se mostró bastante autocrítico con el rendimiento del equipo, especialmente con respecto al segundo gol recibido.

Rafa Romo y su autocrítica

"Me deja tranquilo el hecho de que pude jugar 90 minutos, me sentí bien físicamente. El partido queda atrás, y desde ya pensamos en Colombia. Sabemos que son una gran selección, pero vamos a jugar en nuestra casa y vamos a ir con todo a ese partido", fue lo primero que dijo Rafael Romo en declaraciones para La Vinotinto TV.

Eso sí, el guardameta mostró su preocupación por el segundo gol que encajó Venezuela, que nace de un error para el que el equipo debía estar preparado. "Es algo que tenemos que mejorar para lo que viene. Vimos 20 videos de Argentina reanudando rápido y aun así nos hacen el gol. Es algo que nosotros como jugadores debemos asumir y cambiar", comentó.

Venezuela volverá a la acción el martes 9 de septiembre, cuando se juegue todo ante Colombia en Maturín. Una victoria le daría a Venezuela su clasificación al repechaje mundialista, algo que nunca ha sucedido anteriormente.