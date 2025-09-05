Leyendas de la Vinotinto realizarán por primera vez campamento en el Centro Italiano Venezolano de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Caracas, 05 de septiembre – El Centro Italiano Venezolano de Caracas (CIV) en alianza con el centro de tecnificación 318 Performance, anuncia la llegada de su primer campamento de fútbol con leyendas de la Vinotinto a las instalaciones del club. Este evento histórico contará con la participación de figuras icónicas del balompié nacional como: Juan Arango, Renny Vega, Alexander "Pequeño" Rondón y Nehomar Matías.

El Campamento de Fútbol 318 Performance, que ya ha recorrido con éxito diversas capitales de Venezuela como Maracay, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, Ciudad Guayana, así como distintas ciudades en Estados Unidos, llega por primera vez al CIV de Caracas con un cartel de lujo para compartir sus conocimientos con las futuras promesas de este deporte.

Dirigido a jóvenes entre 6 y 17 años, el campamento se realizará del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Los participantes tendrán la oportunidad de entrenar y aprender de cerca de estos jugadores históricos que dejaron una huella imborrable en la selección nacional.

"Estamos emocionados de traer este campamento a la capital y, especialmente, de hacerlo en una institución tan emblemática como el Centro Ítalo Venezolano. Es una oportunidad única para que los jóvenes no solo perfeccionen sus habilidades, sino que también se inspiren en la disciplina y el legado de nuestros jugadores Vinotinto", comentó Antonio Violano, representante del CIV.

El campamento entregará un kit para los participantes que incluye: uniforme, morral, merienda e hidratación durante los cincos días de duración, garantizando una experiencia completa y segura.

Para más información e inscripciones hasta el lunes 08 de septiembre a primera hora, los interesados podrán comunicarse a través del número de teléfono y el correo electrónico: (0412) 556.77.70 o [email protected].

Sobre 318 Performance:

Centro de tecnificación deportiva enfocado en la formación de futbolistas a través de programas de entrenamiento de alta calidad, liderados por expertos y figuras destacadas del fútbol venezolano como Juan Arango, Renny Vega y José Manuel Rey.

Contacto de Prensa:

Daniela Rojas Díaz- Directora de Lumiére Media.

Correo: [email protected].

Tlf: 0412-5650841.