Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas definió a los últimos puestos directos de la Conmebol para el Mundial FIFA de 2026 que se realizarán de forma conjunta Canadá, Estados Unidos y México. Asimismo, el puesto de repechaje quedó en el aire y que definirán las selecciones de Venezuela y Bolivia.



Posiciones Selecciones J V E D DG PTS 1 Argentina (*) 17 12 2 3 22 38 2 Uruguay (*) 17 7 6 4 10 27 3 Ecuador (*) 17 7 8 2 8 26 4 Brasil (*) 16 7 4 5 5 25 5 Paraguay (*) 17 6 7 4 3 25 6 Colombia (*) 17 6 7 4 7 25 7 Venezuela 17 4 6 7 -7 18 8 Bolivia 17 5 2 10 -19 17 9 Perú 17 2 6 9 -14 12 10 Chile 16 2 4 10 -15 10



Los equipos con el (*) ya aseguraron los seis puestos directos de Conmebol para el Mundial, solo queda definir su posición final en las Eliminatorias Sudamericanas, debido a que el Ranking FIFA tiene peso duranta el sorteo de la fase de grupos del máximo torneo de selecciones.



Solo falta agregar el resultado del partido de Brasil y Chile que se está jugando.

¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

Conmebol - 7° de la clasificación

- 7° de la clasificación Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación

- Ganador de la quinta ronda de clasificación CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación

- Ganador de la segunda ronda de clasificación OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicadas en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

¿Cuándo inicia el nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se disputará en marzo del 2026, durante la fecha FIFA que comprende del 23 al 31 de marzo. La sede aún no ha sido confirmada por FIFA.



