¡Todo un astro! Así fue el gol de Messi en su despedida ante la Vinotinto (+video)

Lionel Messi volvió a ratificar que es todo un "Dios", tras hacer que su despedida, tal como todos sus momentos importantes con la selección, sea memorable, marcando un golazo contra la Vinotinto.

Luego de un resbalón de Jefferson Savarino, la oncena albiceleste robó el balón y Julián Álvarez recibió el balón con espacio, para luego hacer un regate en el área y habilitar a la "Pulga", quien venía detrás.

Tras recibir con la rapidez que lo caracteriza, Lio simplemente picó el balón, para sobrar a Rafa Romo y a los dos zagueros criollos, marcando un gol histórico en su último encuentro de local en lo que respecta a las Eliminatorias.