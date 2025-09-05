ELIMINATORIAS CONMEBOL

¡Todo un astro! Así fue el gol de Messi en su despedida ante la Vinotinto (+video)

El "astro" argentino está recibiendo un merecido homenaje por parte de su afición 

Por Neyken Vegas
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 08:24 pm
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Lionel Messi volvió a ratificar que es todo un "Dios", tras hacer que su despedida, tal como todos sus momentos importantes con la selección, sea memorable, marcando un golazo contra la Vinotinto.

Luego de un resbalón de Jefferson Savarino, la oncena albiceleste robó el balón y Julián Álvarez recibió el balón con espacio, para luego hacer un regate en el área y habilitar a la "Pulga", quien venía detrás.

Tras recibir con la rapidez que lo caracteriza, Lio simplemente picó el balón, para sobrar a Rafa Romo y a los dos zagueros criollos, marcando un gol histórico en su último encuentro de local en lo que respecta a las Eliminatorias.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Vinotinto Colombia colonial Downs
Jueves 04 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
ELIMINATORIAS CONMEBOL