¡Con sorpresas! Esta es la alineación de la Vinotinto para enfrentar a Argentina

La jornada 17 de las eliminatorias mundialistas ya está aquí para la Vinotinto en su afán de mantener vivas sus opciones de clasificación al Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto ya se conocen los nombres de los 11 jugadores que saldrán por el equipo venezolano a medirse contra Argentina en Buenos Aires, en el estadio Monumental de River Plate.

El estratega Fernando 'Bocha' Batista no sorprendió en el arco y le dio el lugar a su fijo, Rafael Romo, pese a estar apercibido de perderse el juego ante Colombia, del próximo 9 de septiembre.

La línea defensiva escogida está con Jon Aramburu por derecha, Miguel Navarro en el costado izquierdo y una línea de centrales con Nahuel Ferraresi, Christian Makoun y Wilker Ángel.

Un mediocampo de la Vinotinto con experiencia

En la sala de máquinas el técnico argentino se decantó por la veteranía de Tomás Rincón al lado de Cristian Cásseres, que podría ser el jugador con más soltura de cara a la ofensiva, tras la baja de José Martínez y Telasco Segovia.

En el plano más ofensivo Batista eligió que más adelantados estén Eduard Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.