¿Qué combinación de resultados necesita la Vinotinto para clasificar directo al Mundial?

En solo unas horas la Vinotinto empezará a jugarse sus opciones de meterse en su primera Copa del Mundo de mayores. Ya no queda más alternativa que medirse en la última doble fecha de eliminatorias ante Argentina y Colombia para dictar el desenlace del combinado.

Ambos partidos son claves y le dan a Venezuela su oportunidad de depender expresamente de lo que hagan dentro del terreno de juego. Hoy los venezolanos ocupan la séptima plaza de la tabla de posiciones con 18 puntos, que da acceso al repechaje, una instancia más accesible para los criollos en este momento.

Sin embargo, las opciones matemáticas de clasificar de forma directa aún existen para el equipo dirigido por Fernando 'Bocha' Batista y dependen de una combinación de otros resultados, que vamos a repasar en este momento.

¿Cómo clasifica la Vinotinto de forma directa?

Ganando sus dos partidos los venezolanos, por lo menos, estarían asegurando un cupo en el repechaje, independientemente lo que pase en otros compromisos.

Ahora bien, el viaje directo al Mundial sí requiere de dos selecciones puntualmente: Colombia y Bolivia. La primera por ser quien adelanta a los vinotintos en este momento en la tabla, con 22 puntos en la sexta posición y los boliviano -que son octavos con 17 unidades- por ser rivales en el primer partido contra los cafeteros.

Es decir, volviendo al escenario en el que Venezuela gana sus dos partidos, necesitaría dos derrotas de Colombia (una de ellas sería ante los venezolanos) para ingresar directo con 24 puntos, dos más que los colombianos.

A su vez, incluso, un empate de Colombia ante Bolivia, con seis puntos venezolanos, dejaría abierta esa posibilidad. Además, otro escenario del que poco se habla está apegado en un empate a 22 puntos entre Venezuela y Colombia.

En ese caso la Vinotinto definiría esa sexta casilla con el diferencial de goles, que en este momento favorece a los colombianos con ese +4 por el -4 de los criollos.