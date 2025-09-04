Estos son los apercibidos de la Vinotinto ante Argentina y tienen riesgo de perderse contra Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Solo horas separan a la Vinotinto de volver a la acción en 2025 y protagonizar momentos claves, en la antesala a dos de los partidos más importantes del año en las eliminatorias mundialistas. El primero previsto para este jueves 4 de septiembre, en una parada compleja ante Argentina.

Los dos compromisos que le quedan a Venezuela en el premundial cierran la eliminatoria, de lo que saldrá el desenlace de un hipotético cupo directo al Mundial 2026 o un lugar en el torneo de repechaje, que otorga otros dos boletos a la cita mundial a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Con todo lo anterior se entiende por qué hay tantas cosas en juego en ambos cotejos, que cambiarían la historia del balompié criollo para siempre y que dejarían un importante precedente. Ahora mismo, cada detalle cuenta y se vive con la máxima intensidad posible.

Justamente, uno de esos apartados que es más que probable en las consideraciones del cuepo técnico liderado por Fernando 'Bocha' Batista está apegado a los jugadores que hoy están apercibidos.

¿Quiénes se perderían el duelo de la Vinotinto con Colombia de ver amarilla en Argentina?

Todas las señales que comparte el 'Bocha' en medios de comunicación están orientadas a que buscará sumar en los dos partidos, independientemente si uno es con la vigente campeona del mundo.

Sobre todo, palabras que se han expresado en reiteradas oportunidades en un marco en que se asumía como el partido clave el de Colombia, por la complejidad de enfrentarse al combinado de Lionel Messi.

Incluso, en esos mismos debates se sugirió que el técnico nacional cuidara algunas figuras que podrían perderse ese duelo ante los cafetero de ver una amarilla en Buenos Aires.

En esa nómina de apercibidos hay nombres claves para el técnico Batista y basta con revisar para entenderlo, por ejemplo, con un estelar como Salomón Rondón, seguido de efectivos como Rafael Romo, Tomás Rincón, Eduard Bello, Jhon Murillo y Josef Martínez.

De igual forma, no se puede dejar de lado que la Vinotinto no podía contar para este juego con José 'Brujo' Martínez y Telasco Segovia, quienes ya estaban sancionados por acumulación de tarjetas.