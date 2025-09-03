¿Cuántos goles le ha marcado Messi a la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

Argentina vivirá un día memorable en su enfrentamiento de este jueves contra la Vinotinto, correspondiente a las Eliminatorias mundialistas. Aunque los actuales campeones del mundo ya tienen asegurado su presencia en el magno certamen, el duelo frente a los venezolanos podría significar el último partido oficial de Lionel Messi como jugador albiceleste en su país.

El astro argentino ha confesado que Venezuela sería el compromisos en Clasificatorios de la Conmebol en su país natal. El jugador del Miami Inter se medirá a los criollos, donde ha podido mostrar su mejor versión que lo catapultó como uno de los mejores jugadores de la historia.

Leo Messi acumula ocho victorias, tres empates y apenas una derrota ante la Vinotinto. El último duelo fue en el Estadio Monumental de Monagas en las presentes Eliminatorias, que terminó en empate gracias a un tanto de Salomón Rondón (Venezuela) y Nicolás Otamendi (Argentina). Ambas selecciones llegan en situaciones diferentes, tomando en cuenta que la selección de Fernando "Bocha" Batista está urgida de puntos para asegurar su boleto al Repechaje mundialista.

Goles de Messi a la Vinotinto

El capitán de Argentina ha marcado cinco goles a la selección de Venezuela a lo largo de su carrera con la Albiceleste. Estos tantos han llegado en distintos torneos oficiales, como las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América, así como en partidos amistosos. El primero de ellos fue en 2011 durante un amistoso disputado en Calcuta, India, mientras que uno de los más recordados ocurrió en la torneo americano, cuando Messi brilló con un gol y dos asistencias en la victoria 4-1 de Argentina sobre la Vinotinto.

El jugador del Inter de Miami ha sido un factor desequilibrante, mostrando su calidad tanto en la creación como en la definición. Su más reciente gol ante la Vinotinto fue el 25 de marzo de 2022, en un encuentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, donde Argentina ganó 3-0 en Buenos Aires y Messi cerró el marcador con una definición precisa.