Así marcha el historial Argentina - Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se jugará este jueves 4 de septiembre. Venezuela visitará a Argentina, para intentar terminar con una dura racha que carga desde los clasificatorios Francia 1998.

La Vinotinto tiene la necesidad de ganar, se encuentra en el puesto de Repechaje (séptimo lugar con 18 unidades) y a cuatro tantos de conquistar su paso directo. Sin embargo, para mantener las esperanzas de conseguir su primer boleto a una cita mundialista, deberá enfrenta a la campeona del mundo, en un partido marcado por la despedida de Leo Messi en Eliminatorias. El historial entre ambas selecciones se inclina notablemente a la albiceleste

Historial Argentina - Venezuela

El registro histórico entre ambos selecciones se inclina con comodidad hacia Argentina en 28 encuentros:

23 victorias de Argentina

2 victorias de Venezuela

3 empates

Último registro

El último encuentro entre ambos fue el 10 de octubre de 2024, el cual terminó con el marcador igualado 1-1 en Maturín.

¿Cuándo juega Venezuela por Eliminatorias?

Este jueves 4 de septiembre se enfrentará a la albiceleste a las 7:30 pm. Cinco días después, el martes 9 de septiembre, jugará la última fecha de las Eliminatorias ante Colombia de local.