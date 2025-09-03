Eliminatorias Sudamericanas

Así fue la última victoria de Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela, obtuvo la victoria histórica en el Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz aquel 11 de octubre del 2011 

Por Oriana Garcia
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 10:00 am
Foto cortesía
Argentina comienza esta última doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas con boleto a la cita mundialista en mano. Mientras que el combinado venezolano se juega todo en estos dos últimos partidos. 

La Vinotinto, se ubica en el puesto de Repechaje (séptimo lugar con 18 unidades) y a cuatro tantos de obtener el cupo directo. En su primer choque de esta doble fecha, se enfrentará a Argentina, a quien solo ha podido ganarle una vez por eliminatorias sudamericanas.

Última victoria de Venezuela ante Argentina 

La última y única victoria de La Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas, ocurrió el 11 de octubre de 2011, cuando comenzaba la segunda fecha de clasificación para la Copa del Mundo de Brasil 2014. 

Venezuela, obtuvo la victoria histórica en el Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz colmado, con aproximadamente 40.000 espectadores.

Con un gol de cabeza de Fernando Amorebieta, a los 16’ de la segunda mitad, dio el golpe sobre la mesa a la albiceleste, sellando el marcador 1-0 ante una Argentina. 

Miércoles 03 de Septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas