¿Cuál sería la posible alineación de la Vinotinto contra Argentina?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de Fernando Batista se prepara para un desafío trascendental: enfrentar a la campeona del mundo, Argentina, este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental (River Plate).

Con bajas importantes por suspensión y lesión, el "Bocha" deberá armar un once competitivo que pueda aspirar a un buen resultado y seguir peleando por un cupo directo o de repechaje al Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026.

La alineación que se perfila muestra una combinación de experiencia y dinamismo, con el objetivo de plantar cara a la poderosa "Albiceleste", quien ya aseguró su presencia en la cita mundialista.

¡Todo o nada!

En la portería, el experimentado Rafael Romo se perfila como el titular indiscutible, brindando seguridad y liderazgo desde el fondo. La línea defensiva estaría conformada por Jon Aramburu en el lateral derecho, Nahuel Ferraresi y Wilker Ángel en la zaga central, y Miguel Navarro por la banda izquierda.

En el mediocampo, la dupla de contención sería Tomás Rincón y Cristian Cásseres Jr. Para el ataque por las bandas, la Vinotinto contaría con la magia de Yeferson Soteldo por la izquierda y la velocidad de Jefferson Savarino por la derecha. En caso de utilizar esta estrategia, la selección saldría con un 4-4-2.

En la delantera, Fernando Batista optaría por una dupla explosiva, combinando la fuerza y el olfato goleador de Salomón Rondón con la movilidad y definición de Josef Martínez. Esta sociedad en ataque buscaría presionar la salida de Argentina y capitalizar cualquier oportunidad que se presente.

El duelo contra la selección de Lionel Messi será una prueba de fuego para las aspiraciones mundialistas de Venezuela y una oportunidad para demostrar el crecimiento del equipo bajo la dirección de "Bocha", quien en sus más recientes declaraciones afirmó que saldrán a buscar los tres puntos y poner fin a la mala racha.