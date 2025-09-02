Así sería la alineación de Argentina para enfrentar a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de tener el boleto asegurado para el Mundial de 2026 y ser líder de las Eliminatorias Sudamericanas, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no quiere guardarse nada para el penúltimo partido en casa frente a Venezuela.

Con el objetivo de cerrar con una victoria y deleitar a su afición, se espera que el equipo salga con sus mejores hombres en el once titular disponibles.

La alineación que se perfila para enfrentar a la Vinotinto es una de las más competitivas y consolidadas del ciclo de Scaloni, con la mayoría de sus campeones del mundo en el campo.

Posible once de Argentina

En la portería, el indiscutible Emiliano “Dibu” Martínez mantendría su lugar. La defensa estaría formada por una línea de cuatro, con Nahuel Molina en el lateral derecho, la dupla central de Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi, y Nicolás Tagliafico en la izquierda.

El mediocampo, la sala de máquinas del equipo, contaría con el tridente de confianza: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister. Este trío ha demostrado una gran química y solidez, tanto en la recuperación como en la distribución del juego. Aunque hay una gran baja: Enzo Fernández.

En el ataque, la combinación de talento y juventud será la clave. Lionel Messi, el capitán y líder indiscutible, comandará la ofensiva, buscando seguir rompiendo récords. A su lado, la habilidad de Thiago Almada y el poder goleador de Julián Álvarez completan un frente de ataque explosivo y letal.

Esta formación refleja el deseo de Scaloni de mantener la intensidad y el alto nivel de juego de su equipo, sin importar que ya estén clasificados. El partido contra Venezuela, que se jugará ante su público en Buenos Aires, es una oportunidad para reafirmar el poderío de la actual campeona del mundo.