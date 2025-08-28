Esta es la gran ausencia que tendrá Argentina para medirse a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Solo faltan días para que la Vinotinto regrese a la acción y no cualquiera en este tramo del año, porque será para disputar la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas de la Copa del Mundo 2026, en las que Venezuela tiene opciones importantes de meterse por primera vez en su historia.

Los criollos tendrán dos duelos para certificar el objetivo principal planteado a inicios de este proceso liderado por Fernando 'Bocha' Batista. El primero está programado contra Argentina el venidero 4 de septiembre, para luego enfrentarse a Colombia el 9 del mismo mes.

Ahora bien, ese duelo contra la albiceleste tiene un aspecto clave a destacar por una ausencia notable que tendrá el cuadro dirigido por Lionel Scaloni, justamente en un jugador que suele ser un fijo en el once titular y que ya es campeón del mundo.

¿Cuál es la baja que tendrá Argentina contra Venezuela?

Esa ausencia la padecerán los argentinos en la zona medular y se trata de Enzo Fernández, que no podrá estar disponible para este duelo por una sanción que recibió en el empate a un tanto contra Colombia en el Estadio Monumental.

Ese día el volante fue expulsado a los dieciocho minutos del segundo tiempo del compromiso, con tarjeta roja de forma directa por una fuerte entrada que propinó al colombiano Kevin Castaño, un lance que ahora le sumó la uspensión de dos partidos por parte de la Conmebol.

Con ese contexto sobre la mesa el estratega Lionel Scaloni se vio obligado a buscar variantes en caso de necesitar utilizarlas en sus compromisos con Venezuela y Chile. Nombres que figuran en esa convocatoria para poder sustituir ese lugar son los de Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y José Manuel López (Palmeiras), este último que además tendrá su primera oportunidad con la selección.

Así pues, la Vinotinto ya puede ir haciéndose una idea del equipo que pondrá en el terreno de juego Argentina, en el cotejo que además será el último partido de Lionel Messi jugando de local en eliminatorias.