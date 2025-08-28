Este Vinotinto será el único venezolano en jugar la fase de liga de la Europa League

Suscríbete a nuestros canales

Con la culminación de los playoffs de la UEFA, el mapa de la fase de liga de la Europa League y la Conference League ha quedado completamente definido.

La expectación en esta ronda no solo se centró en los equipos de renombre, sino también en las aspiraciones de los jugadores latinoamericanos, y en particular, de los venezolanos.

Todas las miradas estaban puestas en el partido entre el Young Boys de Suiza y el ŠK Slovan Bratislava, un duelo que tenía un significado especial para los aficionados de la Vinotinto.

La ilusión de la "Pantera" en la Europa League

La atención del fútbol venezolano se centró en la participación de Sergio Córdova con el Young Boys. El delantero, que recientemente se unió al club suizo procedente del fútbol turco, tenía en este partido la última oportunidad de sellar su boleto a la fase de liga de la Europa League.

El encuentro contra el Slovan Bratislava fue la puerta de entrada para que el ariete disputara el segundo torneo más prestigioso a nivel de clubes de la UEFA.

La clasificación del Young Boys, que se resolvió con un resultado global de 4-2, no solo aseguró el cupo del equipo suizo, sino que también le brindó a Sergio Córdova la oportunidad de medirse con rivales de primer nivel en una de las competencias más emocionantes de Europa.

Para la selección venezolana, tener a uno de sus talentos compitiendo en este tipo de torneos es una excelente noticia, ya que eleva el nivel de sus figuras de cara a futuros compromisos internacionales.

Un vistazo a los clasificados

Con el final de los playoffs, los bombos de los sorteos se han completado. En la Europa League, equipos de la talla del Oporto, Roma, Olympique Lyon y Real Betis se unen a otros clubes que buscan dejar su huella en el torneo.

Cabe destacar, que otro talento criollo que podría sumar minutos en la fase de liga de dicho torneo es Alejandro Gomes, aunque en diversas ocasiones ha dejado claro, que su deseo es representar a Inglaterra.

Por su parte, la Conference League también ha definido sus 36 participantes, con clubes de ligas de segundo y tercer nivel buscando la oportunidad de brillar. En este torneo, la competencia es feroz y cada partido puede ser decisivo.