Este Vinotinto queda eliminado de la UEFA Europa League (+Detalles)

El joven talento venezolano Yerson Chacón y su equipo, el AEK Larnaca, se quedaron a un paso de la gloria europea tras ser eliminados en la última ronda previa a la fase de liga de la UEFA Europa League.

A pesar del gran desempeño individual del criollo a lo largo de la ronda clasificatoria, el conjunto chipriota no pudo superar al Brann, cayendo con un marcador global de 6-1.

Su gran nivel no bastó...

La eliminación del AEK Larnaca fue un golpe duro, especialmente después de un camino prometedor en el que Yerson Chacón se erigió como una pieza clave.

El extremo criollo demostró su valía y proyección al disputar siete partidos, todos ellos como titular, mostrando una regularidad y un compromiso que lo posicionaron como una de las figuras del equipo.

Ahora bien, su contribución no se limitó a la presencia en el campo. Chacón fue determinante en la ofensiva del Larnaca, registrando dos goles y dos asistencias en la ronda previa.

De hecho, el único tanto que su equipo logró marcar contra el Brann en la llave decisiva fue gracias a una asistencia del propio venezolano en el partido de ida.

El sueño europeo tendrá que esperar

Yerson Chacón se quedará con las ganas de disputar la fase de liga de la UEFA Europa League 2025-2026. Esta competición, reconocida por su alto nivel y visibilidad, habría sido una vitrina excepcional para el venezolano.

Jugar contra equipos de ligas más competitivas le habría ofrecido la oportunidad perfecta para llamar la atención de clubes de mayor envergadura en el "Viejo Continente", ayudándole a dar el próximo gran paso en su carrera.

A pesar de la desilusión de la eliminación, el desempeño de Yerson Chacón en la ronda previa es un motivo de optimismo. Su destacada actuación individual, a sus 22 años, demuestra que está en el camino correcto. Además, hay que señalar, que podrá disputar la fase de liga de la UEFA Conference League.

La experiencia adquirida en estas eliminatorias europeas, a pesar del resultado final, será invaluable para su desarrollo y lo fortalecerá de cara a futuros retos.