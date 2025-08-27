¿Cuándo es el sorteo de la UEFA Champions League?

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del fútbol europeo está a punto de alcanzar un nuevo pico. La UEFA ha confirmado los detalles del esperado sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26, un evento que marcará el inicio de la búsqueda del trofeo más codiciado a nivel de clubes.

¿Cuándo y dónde será el sorteo?

Los aficionados deben marcar en sus calendarios el jueves 28 de agosto. Ese día, a partir de las 6:00 AM (hora de Venezuela), el mundo del fútbol estará atento a lo que ocurra en el icónico Foro Grimaldi de Mónaco.

El sorteo arrancará a las 12:00 del mediodía en la hora local de Mónaco, un horario que permitirá a los seguidores de todo el planeta seguir en vivo el desarrollo del evento.

¿Qué novedades trae la nueva fase de liga?

La edición 2025/26 de la Champions League presentará por segundo año consecutivo el nuevo formato, eliminando la tradicional fase de grupos y adoptando un sistema de liga con 36 equipos.

Cada club jugará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro como visitante, contra rivales de diferentes bombos. Este nuevo esquema busca aumentar la competitividad y la emoción a lo largo de toda la primera fase del torneo.

¿Dónde se podrá seguir el sorteo?

Para los seguidores en Venezuela, Meridiano.net compartirá cada detalle de todo lo que acontezca en el sorteo. A través de su plataforma, los fanáticos podrán acceder a información exclusiva y detallada sobre:

Los cabezas de serie

Los posibles grupos

El procedimiento del sorteo

No te pierdas la transmisión en vivo y en directo a través de Meridiano.net para ser testigo del primer gran paso en la carrera por levantar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo.