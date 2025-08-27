¿Cómo es el nuevo formato de la UEFA Champions League 2025/26?

Suscríbete a nuestros canales

La UEFA Champions League 2025/26 llega con un formato renovado que promete más emoción desde el inicio. La fase principal ya no contará con 32 equipos, sino con 36, y la tradicional “fase de grupos” da paso al sistema suizo, en el que todos los clubes se ubican en una sola tabla. Esto permitirá más partidos de alto nivel y enfrentamientos más equilibrados entre equipos de similar competitividad.

¿Cómo funciona el sistema suizo?

Cada equipo jugará ocho partidos: cuatro en casa y cuatro como visitante, contra rivales designados por sorteo a partir de cuatro bombos basados en el coeficiente UEFA. Los resultados se reflejarán en una sola tabla: los ocho primeros avanzan directamente a octavos, mientras que los del puesto 9 al 24 deberán superar una fase extra de playoffs. Los clubes del 25 al 36 quedarán eliminados, eliminando la posibilidad de descender a Europa League como ocurría antes.

Más equipos y nuevas rutas de clasificación

Los 36 participantes llegarán sin invitados: 29 por clasificación directa y 7 desde fases previas. Entre los cuatro equipos extra, destacan el tercero de la quinta liga del ranking UEFA y los dos países con mejor coeficiente en la temporada. Este cambio busca no solo aumentar la competitividad, sino también que más ligas tengan representación en la fase principal, haciendo la competición más inclusiva y atractiva.

Partidos de alto nivel desde el inicio

Con los cuatro bombos definidos, se generarán enfrentamientos de gran nivel desde el comienzo. Equipos de primer nivel como PSG, Real Madrid, Manchester City y Bayern podrán enfrentarse a otros clubes top, algo que antes era casi imposible en la fase de grupos. El objetivo es ofrecer más “partidazos” y mantener la emoción en cada jornada, algo que los fanáticos habían reclamado desde hace tiempo.

Calendario y fases decisivas

La fase de liga arrancará el 16 de septiembre de 2025 y terminará el 28 de enero de 2026, con las rondas de eliminación directa entre el 17 y 25 de febrero. Los octavos se jugarán en marzo, los cuartos en abril, las semifinales entre abril y mayo, y la gran final será el 30 de mayo en Budapest. Europa League y Conference League también adoptarán este formato suizo, ajustando sus propios calendarios y aumentando la cantidad de partidos de fase de grupos.