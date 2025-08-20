Así finalizó la jornada de los playoffs de Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League en su fase previa ha seguido su recorrido acercándose a conocer los últimos nombres que integrarán la próxima edición europea y este miércoles 20 de agosto se jugaron los partidos de ida de esta ronda.

El duelo entre el Fenerbahçe y Benfica fue el más estelar de todos los disputados, por ser dos asiduos clubes presentes en Liga de Campeones y porque además del lado del cuadro turco estaba un viejo conocido en ediciones de 'orejonas': José Mourinho.

Este duelo cerró con empate a cero en su primer mano a mano en Estambul, Turquía, dejando todo abierto para la vuelta del próximo 27 de agosto en el Estádio da Luz de Portugal.

¿Cómo quedó el resto de la jornada en estos play-offs de Champions League?

El compromiso de la oncena turca y la portuguesa, desde luego, no fue lo único que dejó esta jornada, porque hasta seis estadios adicionales hubo acción de la buena que toca repasar en este momento.

En ese conteo hay que decir que Estrella Roja no pudo de local ante Pafos (1-2), mismo caso del Ferencvaros con Qarabag (1-3) y el Rangers FC ante el Club Brujas (1-3).

A su vez, las otras igualdades de la fecha las dejaron los clubes de Basilea y FC Copenhague (1-1) junto al Celtic FC con el FC Kairat Almaty (0-0), además del mencionado empate entre Fenerbahçe y Benfica.

El gran resultado de la jornada lo puso el F.K. Bodø/Glimt con los cinco goles que dibujó ante SK Sturm Graz en el Aspmyra Stadion, encaminando por completo lo que será la serie y dejando casi sin opciones a su rival para la vuelta.

Finalmente, hay que recordar que entre el próximo 26 y 27 de agosto se definirá el desenlace de todo esto en los playoffs de Champions League. Ese primer día jugarán Celtic FC - Kairat Almaty, Pafos-Estrella Roja y Sturm-Bodø/Glimt, dejando el resto de cotejos para la jornada siguiente.