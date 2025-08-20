Mundial 2026 podría tener un problema con la venta de boletos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por el Mundial 2026 crece a pasos agigantados con el pasar de los meses, y con ella también la ilusión de miles de aficionados que buscan asegurar un lugar en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá en el que esperan ver a las mejores selecciones del mundo.

Sin embargo, esa misma emoción está siendo aprovechada por delincuentes que han encontrado en el evento deportivo una oportunidad para lanzar fraudes masivos a través de internet, a pesar de que faltan más de seis meses para su inicio.

De acuerdo con la Guardia Nacional y diversas fuentes, en promedio se detectan 40 sitios web ilegales al día que ofrecen entradas falsas, paquetes turísticos engañosos y hasta hospedajes inexistentes que pueden perjudicar a los fanáticos. La magnitud del problema ha obligado a las autoridades a intensificar la vigilancia digital, pues el riesgo de perder grandes sumas de dinero, hasta exponer datos personales y bancarios, es un tema que ha generado alta polémica en las redes sociales.

¿Mundial 2026 en problemas?

El llamado de alerta no es menor y no es para menos, ya que han designado como el nombre de “Operativo PITZ”. La Guardia Nacional ha logrado desactivar más de 5,000 páginas ilegales en el último año, con la finalidad de que este evento deportivo tenga la mayor relevancia positiva posible.

Estas plataformas imitaban a agencias de viajes, empresas de boletaje e incluso a sitios oficiales para engañar a los usuarios. Según especialistas en ciberseguridad y plataformas en internet, la estafa digital vinculada a grandes eventos deportivos crece cada vez que se acerca un torneo de gran alcance y el Mundial 2026 no es la excepción, ya que es el campeonato más importante a nivel de selecciones en la historia.

En resumen, la emoción por vivir un Mundial histórico en suelo americano genera miles de expectativas, pero de no tomar en cuenta estos llamados de atención, podría convertirse en una pesadilla para los aficionados y sería uno de los temas más relevantes de cara al 2026 fuera de lo deportivo.