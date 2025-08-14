¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial de 2026? (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El periodista argentino Gastón Edul ha revelado una información sobre el próximo Mundial. Según sus publicaciones en redes sociales, el sorteo para la fase de grupos de la Copa del Mundo de México/Estados Unidos/Canadá 2026 ya tendría fecha y lugar definidos.

De acuerdo a la información, la fecha del sorteo sería el 5 de diciembre de 2025 y la sede elegida para el evento sería la ciudad de Las Vegas.

La fase de grupos se definirá este año

Esta fecha, a poco más de seis meses del inicio del torneo, resulta crucial por el contexto en el que se daría. Para el 5 de diciembre, la gran mayoría de los países clasificados a la Copa del Mundo ya estarán definidos.

Las eliminatorias en las distintas confederaciones habrán concluido, y solo restarían por jugarse los partidos de repechaje, que se disputarían en los meses siguientes para completar la lista final de participantes.

A partir de ese momento, las 48 selecciones participantes conocerán a sus rivales, sus itinerarios y las ciudades en las que disputarán sus partidos, lo que permitirá a equipos y aficionados iniciar la planificación definitiva para la cita mundialista.

¿Cuándo empieza el Mundial?

El torneo, que se jugará en tres países por primera vez en la historia, ya tiene sus fechas oficiales. La Copa del Mundo de 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 y culminará con la gran final el 19 de julio de 2026. El anuncio del sorteo a finales de 2025 brinda un marco temporal claro para la preparación y la emoción que rodeará al Mundial.

Se espera que la FIFA haga el anuncio oficial en las próximas semanas o meses, confirmando tanto la fecha como la sede del sorteo que definirá el camino de las selecciones hacia la gloria en el Mundial de 2026.