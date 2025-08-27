Prospecto venezolano firma por este club de LaLiga (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Keyner Ron, la prometedora joya del fútbol venezolano, da un salto monumental en su carrera al unirse a las juveniles del Villarreal CF.

El extremo, nacido en 2007, llega al "Submarino Amarillo" en calidad de cedido por dos años, con una opción de compra que podría asegurar su futuro a largo plazo en uno de los clubes más sólidos de LaLiga Española.

Gran salto en su desarrollo

Este movimiento es un testimonio del talento y el potencial que Keyner Ron ha demostrado en las categorías inferiores del CF Intercity. A pesar de su juventud, su habilidad para desequilibrar en el uno contra uno, su velocidad y su capacidad goleadora lo han convertido en uno de los prospectos más seguidos en el fútbol europeo.

La cesión al Villarreal no solo le ofrecerá la oportunidad de desarrollarse en una de las mejores canteras, sino que también lo pondrá en el radar de los equipos más grandes de Europa.

Es importante mencionar, que el interés por Keyner Ron ha sido notable, y no solo del Villarreal. Se conoció que el Atlético de Madrid también mostró un fuerte deseo de hacerse con sus servicios.

Si bien la operación con los colchoneros no se concretó, el hecho de que un club de la talla del Atlético haya estado en la puja es un claro indicativo del gran nivel que ha exhibido el extremo.

Un prospecto con sello Vinotinto

Cabe destacar, que el crecimiento de Keyner Ron no ha pasado desapercibido en Venezuela. Recientemente, fue convocado a la selección nacional sub-20 por el técnico Oswaldo Vizcarrondo para disputar el prestigioso Torneo Cotif 2025.

Esta experiencia le ha permitido medirse con jugadores de élite de su misma edad, y empezar a forjar su camino en las categorías de la Vinotinto, con la aspiración de, en un futuro cercano, dar el salto a la selección absoluta.

Este nuevo capítulo en la carrera de Keyner Ron es una excelente noticia para el fútbol venezolano, que continúa exportando talento a las ligas más importantes del mundo. Su desarrollo en el Villarreal será seguido de cerca por todos los aficionados, con la esperanza de que se convierta en la próxima gran figura de la Vinotinto.