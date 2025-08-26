LaLiga deja ir a otro referente y la Premier League sigue ganando estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo mazazo para LaLiga de España, que tendrá que ver -como es costumbre en el tiempo más reciente- como un jugador con mucho potencial tiene que abandonar el torneo con dirección a la Premier League.

Se trata de Yeremi Pino, quien tendría todo hecho para mudarse a Inglaterra con el Crystal Palace y dejaría su lugar en el Villarreal, según información adelantada por el periodista italiano Fabrizio Romano, quien compartió la noticia en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

"Acuerdo verbal entre todas las partes involucradas", escribió el comunicador, que suele contar con mucha fiabilidad y acierto cuando informa sobre el mercado de fichaje en Europa.

Los detalles del acuerdo que saca a Pino de LaLiga

El italiano agregó a su información detalles que explican la operación de Pino, sobre todo en términos económicos, en un certamen que sigue sufriendo los embates de los asuntos con el 'Fair Play Financiero', que tienen a gran parte de los clubes luchando por cuadrar las cuenta e inscribir a jugadores.

"30 millones de tarifa fija más complementos y un contrato de larga duración para el extremo que dijo que sí a #CPFC salir del Villarreal. Historia exclusiva de la semana pasada, confirmada", extendió Romano.

En cuanto a Villarreal no es la única baja que debe afrontar para la temporada, porque este mismo verano ya ingresó cerca de unos 50 millones de euros por la salida de Álex Baena al Atlético de Madrid.

Finalmente, con todo esto sobre la mesa todo estaría listo y dado para que Yeremi Pino se disponga a dejar LaLiga y poner rumbo a Londres en las próximas horas, en un primer proceso de reconocimiento médico, que luego continue en la firma de su nuevo contrato.