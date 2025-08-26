Estos son los precios de las entradas para el Argentina vs. Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los precios oficiales de las entradas para el duelo que disputarán frente a Venezuela el jueves 4 de septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El partido tendrá lugar en el Estadio Monumental, casa de River Plate. Un encuentro que mantiene alta las expectativas y es de suma importante para el combinado vinotinto en su lucha por el repechaje.

Precios de entradas para Argentina vs. Venezuela

La lista de precios para el encuentro tiene diferente valor según el sector y ubicación en el estadio, cómo es con costumbre. Las entradas generales populares tienen un costo de $90.000 pesos argentinos, mientras que los menores cancelan $29.000 para ubicarse en la misma zona.

Las tribunas Sívori y Centenario en su sector alto tendrán un precio de $158.000 pesos de la moneda local, mientras que el acceso a Sívori y Centenario media tendrá un valor de $320.000.

Por su parte, la entradas para la zona San Martín y Belgrano alta costará $260.000, la zona baja se ubicó en $450.000 y la media alcanza el valor más alto, con $480.000 por entrada.

Lista de precios por zonas