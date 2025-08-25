Vinotinto Femenina: Figura venezolana se luce con este golazo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En un momento crucial para su equipo, la mediocampista venezolana Dayana Rodríguez ha capturado la atención del fútbol femenino brasileño y sudamericano.

En el partido de ida de las semifinales del Brasileirao, defendiendo los colores del Corinthians contra el São Paulo, la criolla no solo marcó un gol, sino que anotó un verdadero golazo que se ha vuelto viral, elevando su estatus y generando un gran optimismo de cara a los próximos desafíos con la selección nacional.

Con el marcador 1-0 a favor de las 'Brabas', Dayana Rodríguez recibió un centro al área y, sin pensarlo dos veces, ejecutó una maniobra acrobática que dejó a todos sin aliento.

Su importancia para la Vinotinto Femenina

El gran desempeño de Dayana Rodríguez llega en el momento perfecto para la Vinotinto Femenina. Bajo la dirección de Ricardo Belli, la selección se prepara para enfrentar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2027.

Belli, como cualquier técnico, necesita que sus jugadoras lleguen a la concentración en su mejor forma, con ritmo de juego y, sobre todo, con la confianza por las nubes.

El gol de Dayana es una señal inmejorable. Su regularidad y protagonismo en el Corinthians, uno de los clubes más grandes y exitosos de Brasil, son el tipo de noticias que el cuerpo técnico de la Vinotinto celebra.

El éxito de la Vinotinto no recae en una sola jugadora, sino en la solidez de un equipo donde cada pieza aporta desde su mejor nivel. El gol de Dayana Rodríguez, más allá de la belleza, es un recordatorio de que las futbolistas venezolanas están compitiendo y destacando en el extranjero, lo cual es fundamental para el proyecto de la selección nacional.