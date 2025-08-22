Vinotinto Femenina: Estrella venezolana consigue nuevo equipo

Suscríbete a nuestros canales

La delantera de la Vinotinto Femenina, Bárbara Olivieri, tiene nuevo destino en el fútbol mexicano. Ha sido confirmada como la nueva jugadora de Tigres de la Liga MX, en un movimiento que promete ser beneficioso tanto para ella como para el club.

Olivieri llega a las 'Amazonas' en calidad de cedida por lo que resta de la temporada. Su club de origen, el Boston Legacy FC, es un nuevo equipo que se integrará a la NWSL a partir de 2026. Antes de este traspaso, la atacante venezolana había defendido los colores del Houston Dash en la misma liga estadounidense.

Este cambio a la Liga MX es crucial para la delantera, ya que le ofrece una nueva plataforma para desarrollar su talento. El fútbol mexicano ha crecido exponencialmente en los últimos años, y un club como Tigres, conocido por su éxito y competitividad, es el lugar ideal para que demuestre su valía.

Un paso vital para la Vinotinto

La llegada de Bárbara Olivieri a Tigres no solo es una gran oportunidad personal, sino que también es un movimiento estratégico de cara a su participación con la selección nacional.

La Vinotinto Femenina se prepara para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2027, y la regularidad y el buen nivel de sus jugadoras son fundamentales, para que Ricardo Belli pueda realizar una convocatoria competitva.

Bárbara Olivieri fue una de las jugadoras más destacadas de la selección en la pasada Copa América, evidenciando su calidad y liderazgo en el ataque.

Para mantener ese nivel y llegar en óptimas condiciones a la próxima fase eliminatoria, es imperativo que consiga la titularidad y la consistencia en el terreno de juego con su nuevo equipo. Su éxito en Tigres podría ser un factor clave para las aspiraciones mundialistas de Venezuela.