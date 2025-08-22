Jefferson Savarino recibe una oferta de Europa ¿La aceptará?

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Jefferson Savarino podría estar de camino a Turquía, ya que el club Trabzonspor ha presentado una atractiva oferta para adquirir sus servicios. De acuerdo al periodista George Tsarouchas, ambas partes están "discutiendo ahora la posibilidad de que se produzca esta transferencia".

¿Cuál es la oferta?

El conjunto turco habría ofrecido nueve millones de euros, más un millón adicional en variables, por Jefferson Savarino. Esta propuesta ha llamado la atención del Botafogo, actual club de Savarino, y del propio jugador, quienes estarían evaluando seriamente esta posibilidad.

El Trabzonspor es uno de los clubes más históricos del torneo local, siendo campeón de la liga turca en siete ocasiones, nueve de la copa turca, y 10 de la Supercopa turca.

Una decisión que podría cambiar su futuro

Ahora bien, esta no es la primera vez que Jefferson Savarino despierta interés en Europa. Hace algunos meses, el Olympique Lyon de Francia también intentó ficharlo.

Sin embargo, en esa ocasión, el criollo decidió rechazar la oferta. Su objetivo era claro: quedarse en el Botafogo para disputar el Mundial de Clubes, una oportunidad que consideraba de gran valor para su carrera.

Ahora, con esta nueva propuesta sobre la mesa, Jefferson Savarino se enfrenta a una importante encrucijada. Aceptar la oferta del Trabzonspor significaría dar un salto al fútbol europeo y probar suerte en una de las ligas más competitivas del continente, mientras que quedarse en Brasil le permitiría seguir consolidándose en el Botafogo.