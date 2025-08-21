Esto dice Cristian Cásseres Jr sobre su presente en Europa

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los futbolistas venezolanos que ha tenido mayor crecimiento a nivel profesional en los últimos años es el volante Cristian Cásseres Jr, quien hoy milita en el Toulouse, equipo que hace vida en la Ligue 1 de Francia.

Se trata del único venezolano en la élite del fútbol galo y uno de los cuatro que se encuentran jugando en las cinco grandes ligas, junto con Salomón Rondón en el Real Oviedo, Jon Mikel Aramburu con la Real Sociedad y Yangel Herrera con el Girona; todos, salvo Cásseres, en España.

Hace pocos años, militaba en la Major League Soccer con New York Red Bulls y, antes de eso, jugó con Deportivo La Guaira en el fútbol venezolano: "Siento que mi carrera ha sido muy buena, ha sido como lo quería desde un principio", declara el jugador.

De la MLS a la Ligue 1

"Di ese paso de Venezuela a la MLS para adaptarme un poco a un ritmo diferente, a trabajar, a mejorar mi forma física", añade el nacido en Caracas, quien considera que esto fue un factor clave para llegar al fútbol francés.

"Acá he aprendido cosas nuevas. Soy otro jugador", manifiesta Cásseres, al mismo tiempo que da a conocer su expectativa de cara a los próximos años: "Ya que estoy acá en Europa, me gustaría dar el salto a un equipo grande".