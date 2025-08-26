LaLiga formaliza denuncia que eclipsa los gritos a Vinicius y Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

Con el arranque de una nueva temporada LaLiga ya esta en alerta sobre los episodios racistas. Es por eso que tras la segunda jornada, la directiva del torneo ligero envío a Competición y a la Comisión Antiviolencia los distintos cánticos violentos que se escucharon este finde semana en Primera y Segunda División.

Entre esos cantos, destacaron varios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin embargo no hicieron mención a los desvelados por Movistar+ contra Vinicius y Mbappé de índole racista en Oviedo.

Cánticos racistas a Vinicius

El Carlos Tartiere estuvo entre las noticias polémicas de la semana, no solo destacaron por su regreso a la máxima categoría. Tomaron protagonismo por los cánticos negativos y racistas hacia los jugadores del Real Madrid, específicamente el brasileño Vini.

El programa de El Día Después, captó como en el 0-1 anotado por Mbappé y cuando entraba Vinicius al campo algunos aficionados gritaban el deplorable ‘uh, uh, uh’, haciendo referencia a los monos.

LaLiga tomará carta en el asunto

Sin embargo, LaLiga en su denuncia enviada a Competición no señaló dichos cánticos, aunque según el Disrio AS, solicitaron las imágenes para hacer un informe que se adjunte a esta denuncia. Es decir, aun no hay denuncia pero si tienen en planes formalizarla. Tal y como han hecho en los episodios pasados con índole de racismo en LaLiga.

Los cánticos “Pedro Sánchez, hijo de puta” fueron reflejados. Al presidente del Gobierno no solo se le insultó en el Tartiere, también los gritos fueron escuchados en el Betis-Alavés. LaLiga también denunció insultos a distintos árbitros y a dirigentes, como los del Sevilla.