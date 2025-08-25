Vinicius no cambia su actitud y comienza la temporada envuelto en polémica

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr. volvió a estar en los titulares de la polémica tras la segunda jornada del Real Madrid frente al Oviedo. En el encuentro liguero, el brasileño salió desde la banca al minuto 63’ para sustituir a Rodrygo.

Luego de estar en el césped, Vini comenzó a recibir insultos y abucheos desde los lados del Tartiere, donde mantuvo un enfrentamiento durante los minutos que disputó. Luego del segundo gol de Mbappé, que llegó por una asistencia suya, Vinicius se dirigió a la grada para festejar el tanto, los aficionados no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron a lanzarles botellas, mientras el ‘7’ del Madrid realizaba gestos de enfado y Kylian le tapaba la boca, buscando calmarlo y evitar males mayores.





Tras ese episodio, el ambiente se volvió más tenso y subió de nivel luego de que Vinicius marcara el tercer gol del Madrid. El extremo se sacó la espina con un gesto de “a Segunda”, con los dedos de su mano a la grada del Carlos Tartiere, donde se escuchaban los pitidos al futbolista durante todo el partido.

Respuesta de Vinicius

Tras finalizar el encuentro llegó la reacción del jugador, en esta ocasión muy sutil pero tajante. Mediante sus redes sociales, Vini publicó una imagen suya celebrando su tanto y con mensaje incluido: “Yo soy así”.