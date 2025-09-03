Este fue el gol más reciente de la Vinotinto ante Argentina (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto está a las puertas de lo que podría ser una doble fecha de Eliminatorias para los libros del recuerdo en el fútbol venezolano. La selección nacional se juega su boleto al Repechaje mundialista en septiembre ante su similar de Argentina (V) y Colombia (L).

Antes de aterrizar en el país frente a los colombianos, el combinado patrio saltará al campo en Buenos Aires contra la selección albiceleste, que ya tiene su pase asegurado a la próxima Copa del Mundo, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

Con el enfrentamiento de este jueves ante los argentinos, Venezuela coincidirá con la despedida de Lionel Messi, que confesó que el partido será el último que dispute en su país correspondiente a compromisos de clasificatorios mundialistas. Esa tema especial no importará mucho para el equipo de Fernando "Bocha" Batista, que llega con el urgencia de sumar unidades para mantenerse firmes en el puesto de la repesca.

Gol más reciente de la Vinotinto ante Argentina

Hacerle gol a Argentina, actuales campeones del mundo, no es una misión imposible para la Vinotinto y ya lo demostró en las presente Eliminatorias. La selección nacional batió al "Dibu" Martínez y los albicelestes en el partido de ida entre ambas selecciones en los Clasificatorios. El equipo venezolano igualó a un gol gracias a un cabezazo de Salomón Rondón a minuto 65' de partido, que se desarrolló en el Monumental de Monagas en 2023.

Esa última anotación de los criollos la comenzó una magistral de Yeferson Soteldo, que usó de los habilidades para burlarse a los defensores y generar un espacio para centrar en el área chica que terminó en un certero remate del 'Gladiador' para igualar el marcador, en ese entonces.

En Buenos Aires, Venezuela no vacuna a los argentinos desde las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. El autor del gol fue Jhon Murillo, quien aprovechó un contragolpe letal para batir al arquero argentino con una gran definición. La jugada se generó desde campo propio, y tras una excelente asistencia de Sergio Córdova, Murillo encaró y definió con calidad al minuto 50 del encuentro. Esa diana provocó que los vinotintos sacaran un empate (1-1) en territorio visitante.