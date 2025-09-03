La Vinotinto de Las Alturas volverá a jugar en Venezuela. Conoce al rival (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este 3 de septiembre, la Federación Venezolana de Baloncesto anunció una serie de tres partidos amistosos que la selección nacional disputará frente al equipo Borregos de Santa Fe, equipo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). Estos encuentros forman parte de un intercambio deportivo entre ambas instituciones y servirán como preparación para los compromisos oficiales del combinado criollo.

Lugar, fecha y horario de los amistoso de Venezuela

A través de sus redes sociales, la FVB dio a conocer que estos juegos de Venezuela están pautados para el jueves 4 de septiembre, el viernes 5 de septiembre y el sábado 6 de septiembre, todos en el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo, en el estado Miranda. Los horarios serán distintos cada día: el primer duelo comenzará a las 6:00 p. m., el segundo a las 5:00 p. m. y el tercero tendrá inicio a las 9:30 p. m.

Este intercambio internacional busca fortalecer lazos deportivos entre Venezuela y México, al mismo tiempo que permite a los jugadores locales sumar minutos de competencia en un entorno exigente. La presencia de los Borregos Santa Fe representa un reto interesante por su estilo de juego dinámico y la calidad de su baloncesto universitario.

La FVB destacó que la entrada será completamente libre, invitando al público mirandino a respaldar a la Vinotinto de Las alturas. Será una oportunidad ideal para disfrutar del talento nacional, apoyar a la selección y vivir un ambiente deportivo de alto nivel en un escenario emblemático del baloncesto venezolano.

El seleccionado venezolano continúa en su proceso de renovación y serán amistosos para seguir corrigiendo detalles de cara al futuro. Recientemente, los dirigidos por Ronald Guillén vieron acción en la FIBA Americup, donde dejaron récord de dos derrotas y una victoria en la fase de grupos.