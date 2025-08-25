Venezuela logró su primera victoria de la Americup en un final dramático ante Panamá

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de las Alturas saltó este 25 de agosto al tabloncillo del Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua para cerrar su participación en la fase de Grupos de la Americup 2025, con el objetivo de sumar un triunfo que mantenga viva la esperanza de clasificar a Cuartos de Final.

El inicio era promisorio, ya que los triples cayeron para la ofensiva venezolana, lo cual permitió sacar una ventaja parcial de nueve (23-14) que hacía presagiar un buen desempeño de cara a un triunfo.

Pero eso no sucedió en el resto de la primera mitad, donde Panamá tomó el control de las acciones, yéndose arriba ante La Vinotinto de las Alturas, que no podía contar con el mismo ritmo ofensivo del cuarto anterior. De esta manera, el elenco canalero marchó al entretiempo con brecha favorable de cinco (39-34).

Para el tercer período, Venezuela volvió a reencontrarse con su ofensiva, pero no pudo parar lo suficiente a la escuadra canalera, que siguió al frente, empezando el cuarto decisivo con una ligera ventaja de dos puntos (55-53).

La veteranía fue factor en Venezuela

Todo se iba a definir en los últimos minutos y la tensión era evidente, con pocos puntos, lo cual aprovechó Venezuela para, después de estar abajo por siete puntos (60-53), colocarse por la mínima (62-61), con cinco minutos por jugarse.

Sobre el cierre, cuando el marcador estaba empatado, apareció la figura de David Cubillán, quien con toda su experiencia convirtió un triple que colocó arriba a Venezuela por tres (71-68) con menos de dos minutos por jugarse.

Ya en los segundos finales, los tiros libres fueron claves y José Ascanio sumó los necesarios para decretar el triunfo 77-73, el cual mantiene vivas las esperanzas de clasificar, aunque deberá depender de la diferencia de puntos que Argentina le pueda sacar a Colombia en el otro partido de la zona.

Cubillán y Sifontes destacaron en ofensiva

A diferencia de los encuentros anteriores, el conjunto nacional fue más efectivo al momento de encestar, con varios jugadores aportando. El más destacado fue David Cubillán, quien totalizó 15.

Yohanner Sifontes también resaltó con 14 puntos y siete asistencias, mientras que Windi Graterol culminó con 12 tantos y siete rebotes. A su vez, los otros que superaron el doble dígito fueron Yeferson Guerra y José Ascanio, con 11 y 10 puntos, respectivamente.