La Vinotinto de las alturas y dos leyendas que siguen comandando

La Vinotinto de las Alturas saltará al tabloncillo en Managua para afrontar la FIBA Americup 2025. La selección nacional forma parte del Grupo B junto a los combinados de Canadá, Puerto Rico y Panamá.

El combinado patrio se estrenará este viernes 22 de agosto contra los canadienses, que destacan como una de las grandes candidatas a la corona en la venidera competición. Los dirigidos por Ronald Guillén cuenta con una plantilla renovada, que llegará con el objetivo de mejorar su última participación en el certamen.

Entre los seleccionados, David Cubillán y Windi Graterol destacan en el equipo nacional, siendo parte de aquella generación que ganó dos torneos Sudamericanos (2014 y 2016) y el Preolímpico de 2015. El 'Relámpago' tomará la batuta como capitán de los vinotintos, mientras que, el ala-pívot intentará aportar su experiencia en la Copa América de baloncesto.

Cubillán y Graterol: la voz de la experiencia

Graterol destaca como el jugador más longevo y el que ha estado en más ediciones de la FIBA AmeriCup (2011, 2013, 2015, 2017 y 2022) con cinco ediciones disputadas. El veterano asume la responsabilidad con 14 años representando al combinado nacional.

Con la baja de Gregory Vargas, Cubillán toma el mando como capitán de Venezuela en la Americup 2025. A sus 38 años, el zuliano llegará a la competición en rol diferente a otras ediciones como mentor de la nueva generación que destaca en la actual plantilla. El base regresa al mencionado certamen después de 10 años, ya que no estuvo no participó en las entregas de 2017 y 2022.

Tanto Graterol como Cubillán resalta como una "inspiración" para los nuevos jugadores que estarán con el quinteto criollo. Venezuela debutará este viernes frente a Canadá en el primer día de competición desde el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.