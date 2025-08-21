Vinotinto de las Alturas

La Vinotinto de las alturas y dos leyendas que siguen comandando

Ambas figuras regresan a la competición y cumplirán 10 años de la proeza conseguida en la edición de México 2015

Por Humberto Mendoza
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 02:26 pm
La Vinotinto de las alturas y dos leyendas que siguen comandando
Venezuela debutará viernes contra Canadá
Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de las Alturas saltará al tabloncillo en Managua para afrontar la FIBA Americup 2025. La selección nacional forma parte del Grupo B junto a los combinados de Canadá, Puerto Rico y Panamá.

NOTAS RELACIONADAS

El combinado patrio se estrenará este viernes 22 de agosto contra los canadienses, que destacan como una de las grandes candidatas a la corona en la venidera competición. Los dirigidos por Ronald Guillén cuenta con una plantilla renovada, que llegará con el objetivo de mejorar su última participación en el certamen.

Entre los seleccionados, David Cubillán y Windi Graterol destacan en el equipo nacional, siendo parte de aquella generación que ganó dos torneos Sudamericanos (2014 y 2016) y el Preolímpico de 2015. El 'Relámpago' tomará la batuta como capitán de los vinotintos, mientras que, el ala-pívot intentará aportar su experiencia en la Copa América de baloncesto.

Cubillán y Graterol: la voz de la experiencia

Graterol destaca como el jugador más longevo y el que ha estado en más ediciones de la FIBA AmeriCup (2011, 2013, 2015, 2017 y 2022) con cinco ediciones disputadas. El veterano  asume la responsabilidad con 14 años representando al combinado nacional.

Con la baja de Gregory Vargas, Cubillán toma el mando como capitán de Venezuela en la Americup 2025. A sus 38 años, el zuliano llegará a la competición en rol diferente a otras ediciones como mentor de la nueva generación que destaca en la actual plantilla. El base regresa al mencionado certamen después de 10 años, ya que no estuvo no participó en las entregas de 2017 y 2022.

Tanto Graterol como Cubillán resalta como una "inspiración" para los nuevos jugadores que estarán con el quinteto criollo. Venezuela debutará este viernes frente a Canadá en el primer día de competición desde el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada NBA Jaylen Brown
Jueves 21 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Vinotinto de las Alturas