Americup: Así marcha el historial entre Venezuela y Panamá

Este 22 de agosto inicia la Americup 2025, un torneo en el que Venezuela buscará trascender con un combinado joven que tiene caras nuevas, siendo el claro ejemplo de la renovación que lidera desde el banco el entrenador Ronald Guillén.

La Vinotinto de las Alturas, que espera meterse en la segunda ronda, tal y como sucedió en la pasada edición de 2022, tiene cifradas sus esperanzas en lo que será el encuentro ante Panamá. Una victoria sobre los canaleros podrían ofrecerle la posibilidad de acceder como mejor tercero.

La Vinotinto de las Alturas tiene amplia experiencia contra los centroamericanos

Los venezolanos ya pasaron por una situación similar en 2022, cuando debutaron con un triunfo 72-58, siendo José Ascanio la figura de aquel compromiso, al totalizar 17 puntos.

Mientras, en 2015, año de esa consagración como campeones de la Americup, obteniendo el pasaje a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Venezuela derrotó 75-62 a Panamá, para clasificar a Semifinales, instancia en la que vencieron a Canadá en ese recordado compromiso.

Previamente se vieron las caras en 2011, año en el que se desarrolló el Preolímpico de Mar del Plata. Allí, La Vinotinto de las Alturas no tuvo contemplación, imponiéndose 110-74, con 24 puntos y ocho asistencias de Greivis Vásquez.

Dominio de Venezuela ante Panamá

Para 2009, en el Premundial de Puerto Rico, se dio un triunfo 80-71 de los centroamericanos, siendo clave ese revés en la pronta eliminación de los dirigidos por Néstor "Mamaosa" Salazar, quienes no pasaron a segunda ronda, tomándose revancha de lo sucedido en 2005, cuando Venezuela ganó 71-70.

En 2001 también se dio una conquista venezolana al concretar un 106-92 que concretó la clasificación al Mundial de 2002. Previo a eso, hubo dos enfrentamientos previos. Uno se dio en 1999, con triunfo venezolano y otro en el 93, con saldo positivo para los canaleros.